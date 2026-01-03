現地時間１月３日に開催されるプレミアリーグの第20節で、三笘薫が所属する14位のブライトンが、降格圏の19位に沈むバーンリーとホームで対戦する。この試合に先立ってスターティングメンバーが発表され、三笘が昨年９月27日のチェルシー戦以来、約３か月ぶりに先発に復帰した。 58分から途中出場した前節のウェストハム戦では、キレのあるプレーを見せた日本代表アタッカーは、約３か月半ぶりの今季２点目を奪えるか。