アルペンスキーW杯、女子大回転で今季初勝利を挙げたカミーユ・ラスト＝3日、クラニスカゴラ（AP＝共同）アルペンスキーのワールドカップ（W杯）は3日、スロベニアのクラニスカゴラで女子大回転第6戦が行われ、カミーユ・ラスト（スイス）が合計2分0秒09で今季初勝利、通算3勝目を挙げた。ユリア・シャイプ（オーストリア）が0秒20差の2位、ポーラ・モルツァン（米国）が3位だった。（共同）