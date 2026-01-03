ラッパーのちゃんみな（27）が3日放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（後10・00）に出演。初の妊娠で想像と違ったことを振り返った。24年7月7日に韓国のラッパーでアーティスト「ASHISLAND」との結婚と、第1子妊娠を発表し、同年11月1日に長女を出産したちゃんみな。「初めての妊娠で想像と違ったことは?」という質問に対して「タイガーモードになったことです」と独特な表現で答えた。これに横澤夏子が「歌?」と「NoNoGi