ボートレース住之江のデイ開催「第６４回全大阪王将戦」は３日、予選２日目が行われた。初戦で落水（選責）し、マイナスからのスタートとなった佐々木大河（２９＝大阪）が、２走目から２、１着と巻き返しに出た。本人は「いい着順は、枠が良かっただけですよ」と謙遜するが、果敢なコーナー戦は迫力満点。減点を挽回して予選突破もあるのでは？と期待させるレース内容だ。機力も「回転が合って初日よりいい」と上向きだけに