ボートレース福岡の「新春開運特選レース」が３日、開幕した。川野芽唯（３９＝福岡）は前検から「全体に良くない」と不安を抱えていたが、１枠をモノにして白星発進。「前検は最悪だったけど、いい調整はできている。伸びも本番では気にならなかった。比較は分からないけど、体感はいい」と上積みに成功。それでも「まだ良くはなさそう。本体はやれたし、ペラで上積みを求めたい」と納得の仕上がりを目指し、ペラ調整に取りか