「プロレス・新日本」（４日、東京ドーム）新日本は３日、都内で大会前日会見を開いた。今大会で引退するエースで社長の棚橋弘至（４９）は、対戦する元ライバルで米ＡＥＷ所属のオカダ・カズチカ（３８）とともに登壇。“１００年に一人の逸材”は１９９９年１０月のデビュー以来、最後の試合を前に「いよいよ（前日まで）来てしまった。いろいろあった２６年間だったが、明日は棚橋コール一色に東京ドームを染めてもらって、