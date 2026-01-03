水戸ホーリーホックは3日、2026シーズンのトップチーム体制および選手背番号が決定したことを発表した。水戸は2025シーズンのJ2リーグを制し、クラブ史上初となるJ1の舞台に立つ。昨年は7番のFW渡邉新太が10番を背負うことに。移籍加入組ではDF井上聖也(←福岡/期限付き移籍)が5番、MF鳥海芳樹(←甲府)が11番、DF真瀬拓海(←仙台)が25番、MF山下優人(←いわき)が48番をつける。また、新加入組ではMF嵯峨康太(←立教大)が27番