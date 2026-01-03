ヴィッセル神戸は3日、昨季限りで退団したDF小池裕太が栃木シティに完全移籍加入したことを発表した。小池は栃木Cのクラブ公式ウェブサイトを通じ、「加入する事になりました小池裕太です。まずは地元栃木でプレー出来る事本当に嬉しく思います。それと同時に相当な覚悟を持ってこのチームに来ました。その覚悟をピッチでしっかり証明して1日でも早く皆さんに認めてもらえるよう日々努力していきます。よろしくお願いします。