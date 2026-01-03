ヴィッセル神戸は3日、カターレ富山に育成型期限付き移籍していたMF浦十藏の復帰を発表。昨季のJ2リーグで20試合に出場していた。浦はクラブを通じ、「このたび、ヴィッセル神戸に復帰することになりました。再びこのクラブの一員としてプレーできることを、嬉しく思っています。日々の積み重ねを大切にし、自分にできるすべてを、ヴィッセル神戸のために尽くします。クラブに関わるすべての皆さまとともに、良い結果を積み重