ジェフユナイテッド千葉は3日、FW林誠道がFC今治に期限付き移籍することを発表した。林は昨季途中から松本山雅FCでプレーしていた。なお、期限付き移籍期間は26年6月30日までとなる。林はクラブを通じ、「J1昇格おめでとうございます。FC今治に移籍します。千葉でプレーしたことは忘れられないですしその経験が今にいかされていると思っています。 また行ってきます。」とコメント。また、20年に在籍し、6年ぶりの復帰となる