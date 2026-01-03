セレッソ大阪は3日、DF高橋仁胡がアルメレ・シティFC(オランダ2部)への期限付き移籍を発表した。移籍期間は26年6月30日までとなる。2005年8月17日生まれの20歳はアルゼンチン人の父と日本人の母を持ち、19年にバルセロナの下部組織に加入。フベニールA(U-19)でプレーしていた24年6月に退団が発表されると、翌7月にC大阪への加入が発表され、昨季はJ1リーグ22試合1得点を記録していた。年代別代表にも名を連ねる高橋はクラブ