愛媛FCは3日、昨季限りで清水エスパルスを退団したMF宮本航汰の完全移籍加入を発表した。宮本はクラブを通じ、「今年から加入する宮本航汰です。昇格するには愛媛FCに関わる全ての方のパワーが必要です。どんな時も一丸となって必ず昇格しましょう。よろしくお願いします。」とコメントしている。以下、クラブ発表のプロフィール●MF宮本航汰(みやもと・こうた)■生年月日1996年6月19日■出身地静岡県■身長/体重177cm/73kg