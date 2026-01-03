セリエA 25/26の第18節 コモとウディネーゼの試合が、1月3日20:30にスタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャにて行われた。 コモはアナスタシオス・ドウビカス（FW）、ヘスス・ロドリゲス（FW）、リュカ・ダクーニャ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウディネーゼはキーナン・デイビス（FW）、ニコロ・ザニオーロ（MF）、ハッサン・カマラ（DF）らが先