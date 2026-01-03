ボートレース宮島の「第５２回日刊スポーツ栄光楯新春広島ダービー」は３日、準優勝戦が行われた。西野翔太（４２＝広島）は２枠の準優１０Ｒ、ピット離れで飛び出し、１枠の宗行治哉からイン強奪。そのまま逃げ切り、優出一番乗りを決めた。「バランス取れてかなり仕上がっている。伸びも負けない。回ってからがいい」と舟足は好感触だ。２０２６年前期はＡ２級だが、昨年１１月からの勝率は３日終了時点で７・２１とハイペ