ボートレース宮島の「第５２回日刊スポーツ栄光楯新春広島ダービー」は３日、準優勝戦が行われた。木山和幸（５５＝広島）は１０Ｒ、６枠から２着に食い込み、優出切符をつかみ取った。「乗りやすかったね。伸びは一緒くらいだけど、出足が良かったし、ペラ調整が当たったね」と、会心のレースを振り返った。昨年９月まるがめ（３着）以来の優出。「意気込み？ないない」と控えめに話すが「３連単には絡む走りはしたいと思