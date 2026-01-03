タレントのマツコ・デラックスが３日放送の「マツコの知らない世界新春ＳＰ」（ＴＢＳ系）に出演。「歌舞伎女方」として人間国宝である坂東玉三郎をゲストに迎え、対談した。演劇の歴史を紐解くと、男性が女性を演じる文化は世界中で見られていたが、現在も大衆文化として残っているのは日本だけだという。マツコは「きっと皆さんのＤＮＡの中に、女装をしている男性をそんなに違和感なく受け止める素養が日本人にある」との