ボートレース徳山の「復活！西京波者決定戦」は３日、予選２日目が行われた。自ら「節間ピンロクタイプ」と語る竹之内極（３０＝福岡）。その言葉通り、この日の６Ｒはイン逃げで１着も、１１Ｒは６着。後半は２コースからスリットのぞいたが「先行した分、１Ｍ上に行くか差すか迷った」とハンドルが遅れ、引き波にはまり失速。それでも「整備とペラで足はだいぶ良くなった。行き足が良くなって、グリップするし、ターン回りが