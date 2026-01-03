歌舞伎俳優の大谷廣松が３日、東京・新橋演舞場で初日を迎えた「初春大歌舞伎」（２７日千秋楽）の昼の部「鳴神」で雲の絶間姫を初役で勤めた。歌舞伎十八番の名作。廣松は、にじみ出る艶やかさで鳴神上人を惑わせる絶間姫を演じた。祖父の４代目中村雀右衛門、叔父の５代目雀右衛門が得意とする絶間姫を受け継ぐことになり「いつか演じたいと思っていたので、うれしい。祖父と叔父の顔に泥を塗らぬように頑張りたい。叔父に習