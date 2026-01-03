アメリカによる攻撃を受けて、ベネズエラのヒル外相は3日、SNSで公開した書簡で、国連の安全保障理事会に対し緊急会合の開催を要請したと明らかにしました。書簡でヒル外相はアメリカの攻撃を「甚だしい侵略行為」だと指摘。「国連憲章に違反する」として安保理の開催を求めました。これを受け、ロシアと中国が開催の支持を表明しています。