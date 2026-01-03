函館山ロープウェイは、1月3日午後3時から営業を再開する。函館山公園の設備に不具合が生じ、水の確保ができない状況となったことに伴い、1月1日から当面の間営業を休止していた。山頂レストランジェノバ、ティーラウンジレガート、山頂ショップと1月5日以降のロープウェイの営業時間は、ウェブサイトで発表する。