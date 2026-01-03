友達関係が長く続いたあと、互いにそばにいることが心地いいと気付いて結婚。ここまではよくある話だが、結婚してから「夫の本性」を見た気になった場合、いったいどうしたらいいのだろうか。【マンガ】いつもより早めに帰宅したら…本音を言わない妻の怖すぎる「本性」を目撃した40歳夫の話家作りで発覚した夫の“本性”原案：亀山早苗マンガ：藪犬小夏（@yabuinukonatsu）(文:All About 編集部)