今回、Ray WEB編集部は、就活について読者に話を聞いて漫画にしてみました。誰もいない会場を見て驚く主人公。このあと一体どうなるのでしょうか...？原案：Ray WEB編集部作画：kyoko.ライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】企業説明会にひとりで参加した主人公...会場に到着すると【予想外の事態】発生でパニック…！