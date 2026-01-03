お笑いタレント・やす子（27）が3日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。ネット上の中傷コメントに苦言を呈した。やす子は「匿名で悪口なんてダッサイことしてんじゃないよ〜嫌いな人の悪口書いてる暇あったらもっと自分のために使いなさい！」とピシャリ。また「自分を大切にしろ！私は自分が大好きだ！！」とつづっていた。