明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★☆☆☆☆今日は何をするにもはかどりません。頭がぼんやりしてミスを連発してしまうかも。でも自分を責めず、気楽な気持ちで。健康運は低迷中。B型の運勢……★★★☆☆今日は散歩にツキがあり。携帯のメールを打ちながら歩くのはやめて周りの景色をよく観察しましょう。今まで見落としていた、面白い物に出会え