アメリカ・共和党のマイク・リー上院議員はSNSへの投稿で、ルビオ国務長官と電話をし、ベネズエラのマドゥロ大統領について「アメリカで刑事責任を問う裁判にかけるため拘束されたと説明を受けた」と明らかにしました。また、ルビオ長官から「軍事行動は逮捕状を執行する当局者を守るために行われたと伝えられた」としています。