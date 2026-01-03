◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）国学院大が、１０年連続１９回目の箱根路で史上最高の２位となった。復路で順位を２つ上げ、前回の３位を超えた。国学院大史上で最上位の２位となった。尾熊迅斗（はやと、２年）が懸命にゴールに飛び込むと、往路を走った４年生の上原琉翔（りゅうと）、青木瑠郁（るい）は