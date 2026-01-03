◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）３年ぶり９度目の優勝を目指した駒大は６位に終わった。復路７位スタートから６区の伊藤蒼唯（４年）、８区の山川拓馬（４年）らを投入して意地を見せたが、優勝争いには絡めない。それでも最終１０区、故障明けの佐藤圭汰（４年）が従来の記録を４年ぶりに１９秒塗り替える区