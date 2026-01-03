11年ぶりに日本球界に復帰し、楽天と2年契約を結んだ前田健太投手（37）が3日、自身のインスタグラムを更新。東京都中央区月島で本場の「もんじゃ」を食べたことを報告した。月島の町並みの写真をアップし「人生初の月島もんじゃ。もんじゃは3回ぐらいしか食べた事がなくて最近好きになりました。笑」と書き込んだ。月島にはもんじゃの店が多く、月島もんじゃ振興会協同組合には約50店舗が加盟している。前田も舌鼓を打