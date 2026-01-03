シンガポールメディア・聯合早報はこのほど、日本でテクノロジー人材が不足しており、企業がヘッドハンターを雇って学生の奪い合いを繰り広げていると報じた。記事は、日本の人口減少により先端分野での人材需要が逼迫しており、新戦力を効果的に確保するため、大手企業は大金を投じて雇ったヘッドハンターを通じて大学卒業予定者にアプローチし、キャンパス内で情報を収集するだけでなく、高額な給与を提示して人材を確保しようと