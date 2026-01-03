タレント・磯山さやか（42）が3日に自身のX（旧ツイッター）を更新。新年早々「救急外来のお世話に」なったと報告した。磯山は1日に「2026年あけましておめでとうございます素敵な一年になりますように」とポスト。しかし、3日には「健康な一年をと願って早々、昨日、救急外来にお世話になってしまい、病院の皆様、愛犬を預かってくれ付き添ってくれた友人夫婦に感謝で溢れた1日でした」とまさかの報告。「満月の影響か