創価大・榎木和貴監督「６区（区間賞）の小池で流れを引き戻しかけながら、そこから加速できないのが、うちの弱さ」東海大・両角速監督「シード権が見えていながら、追いつくことができなかった。復路は歯がゆいレースだった」神奈川大・中野剛監督「悪い時に仲間の思いを背負えるとか、１秒でも我慢できるとか、そういう泥臭さを持った選手が増えてほしい」東洋大・酒井俊幸監督「（シード権の連続獲得記録が２０年で途切