【テーゼロ（イタリア）共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）距離は3日、6レースの合計成績で争うツール・ド・スキーの5レース目、スプリント・クラシカルがイタリア・テーゼロのミラノ・コルティナ冬季五輪会場で行われ、男子の広瀬崚（T.A.C）、女子の本田千佳（秋田県スポーツ協会）はともに予選で落選した。