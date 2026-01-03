女優池田エライザ（29）が3日までに、自身のインスタグラムを更新。沖縄旅行の様子を投稿した。「皆様2026もよろしくお願い致します」と新年のあいさつから始まり、「仕事を納めて弾丸で沖縄旅に出ていました」と明かした。サッカー英プレミアリーグ・マンチェスターUの肩を露出した紺色トップスに、赤のミニスカート姿。白のブーツを履き、スラリと伸びる脚線美が強調されたショットを公開し、「少し遅れたけどクリスマスを感じる