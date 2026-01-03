アメリカのトランプ政権によるベネズエラ攻撃とマドゥロ大統領夫妻の拘束について、世界各国が懸念を表明しています。ロシア外務省は、マドゥロ大統領が「アメリカの攻撃的な行動」によって強制的に退去させられ、「国際法による独立国家の主権の侵害だ」と非難しました。キューバ大統領府は、今回の攻撃がアメリカによる「犯罪的な攻撃」で「国家テロだ」として断罪し、国際社会が早急に対応すべきだと呼びかけました。ベネズエラ