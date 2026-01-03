第102回箱根駅伝第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の復路は3日、箱根・芦ノ湖〜東京・大手町の5区間109.6キロで行われ、青学大が大会新となる10時間37分34秒で3年連続9度目の総合優勝を果たした。熱戦の最中に映った看板が視聴者の視線を集めていた。最終10区の3キロすぎ、懸命に走る選手の背後に映っていたのは、「きぬた歯科」の看板だった。きぬた歯科といえば、東京・西八王子にあり、関東圏を中心に多くの広