ＮＨＫ「東西笑いの殿堂２０２６」が３日に放送され、爆笑問題、中川家が司会を務め、東西の劇場から多数の芸人が生出演した。大阪・心斎橋からは安田大サーカスが登場して、トリオで漫才。桃太郎をネタにした漫才で、団長安田がボケるクロちゃん、ＨＩＲＯにドツキを入れ、賑やかな漫才。ネットでも話題となり「久々に見るなぁｗ」「安田大サーカスのネタめちゃくちゃ久しぶりに見た団長デカくなったな」「全員集合久し