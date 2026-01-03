セレッソ大阪が3日、公式サイトを通じて水戸ホーリーホックからDF鷹啄トラビスを完全移籍で獲得したと発表した。 鷹啄(たかはし)は2024年12月20日に、JFLのティアモ枚方から当時J2の水戸へ完全移籍しプロのキャリアがスタート。1年目の2025年シーズンはリーグ戦で30試合に出場し、シーズン後半には欠かさない存在としてスタメンを勝ち取り、センターバックとしてチームのJ2制覇とJ1昇格に導いた。その活躍が評価され