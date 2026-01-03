レアル・マドリードに所属するブラジル代表FWが退団を希望しているようだ。『SPORT』によると、退団を計画しているのはロドリゴ。ブラジルの名門サントス出身のプレイヤーで、ヴィニシウス・ジュニオールの1年遅れでレアルに加入。右利きの左WGだが、前述したヴィニシウスの存在もあり、白い巨人では右WGで起用されることが多い。毎シーズン安定した数字を残しており、昨季は公式戦54試合に出場して14ゴール11アシストを記録してい