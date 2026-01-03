現状を変えることはできるのだろうか。ロンドンのフラムでプロとなり、2019年にリヴァプールにステップアップを果たしたハーヴェイ・エリオット。武者修行先となったブラックバーンでブレイクし、リヴァプールに復帰。23-24シーズンはリーグ戦34試合に出場し、3ゴール6アシストを記録した。そして今夏の移籍市場でウナイ・エメリ監督率いるアストン・ヴィラにレンタル移籍。ただ、出場試合数で完全移籍に移行する契約に悩まされ、2