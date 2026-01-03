箱根駅伝の特番「完全密着！箱根駅伝２０４台のカメラがとらえた歓喜と涙の舞台裏」（日本テレビ）が３日、放送され、大泉洋主演で今秋、連続ドラマ「俺たちの箱根駅伝」が放送されることが発表された。第７１回大会で２区区間賞を獲得した早稲田大（当時）の渡辺康幸さんが解説としてゲスト出演。隣に座っていた抜群のスタイルの美女も早大出身女優だった。井桁弘恵（２８）で、「えんじ色の早稲田カラー着てきました」