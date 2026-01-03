楽天証券株式会社は、第9回「楽天証券ファンドアワード」において、顧客の投票により選ばれた最優秀ファンド7本を発表しました。同アワードは、楽天証券が約2600本の投資信託の中から独自基準で選出した「ノミネートファンド」35本を対象に、約1カ月間の顧客投票を実施し、パフォーマンスカテゴリで4部門と人気ファンドカテゴリで3部門の計7部門で最優秀ファンドを決定したものです。最優秀ファンドは7部門で選出最優秀ファンドは