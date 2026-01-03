中国の金メダルの3分の2は、貧困農村出身の子どもたちが支えている--。東京五輪のヒロイン・全紅嬋選手のシンデレラストーリーの背後には、基礎教育すら受けさせてもらえず、ただ「金メダルを獲る機械」として育てられる数十万の子どもたちの姿があります。負ければ「国家の恥」と罵られ、挫折すれば教育機会も失って農村へ帰される。中国通ジャーナリスト・福島香織氏の著書『新聞が語る中国の97％は噓である』（飛鳥新社）