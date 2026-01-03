All About編集部は2025年11月19日、全国の10〜60代の男女250人を対象に「横浜18区」についてのアンケートを実施。「老後に住みたいと思う区」ランキングで選ばれた区を、横浜ガイドが紹介します。【11位までの全ランキング結果を見る】2位：神奈川区／30票2位に選ばれたのは神奈川区でした。1927年に横浜市が区制を施行した際、神奈川区は鶴見区、中区、磯子区、保土ケ谷区と同時に誕生しました。東海道五十三次の1つ「神奈川宿」