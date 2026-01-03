Photo: ヤマダユウス型 新調するなら、年のはじめに。気持ち新たに2026年を迎えるべく、日々触れるモノを新調すると「今年もがんばるぞ」と思えるはず。そこで、所有欲を満たしてくれるメイドインジャパンのバッグを集めました。今回は、日本製のバッグを3つ紹介します。絶妙なサイズ感の「MONOLITH」のバックパック Image: MONOLITH