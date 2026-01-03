福岡県警大牟田署は3日、大牟田市で同日午前6時半ごろ、民家敷地内に見知らぬ男がスマートフォンを耳に当てながら侵入した不審者情報があったとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は年齢不明、身長は160より少し高いくらい。カーキ色系の上着、カーキ色かグレー色系のズボンを着用していたという。