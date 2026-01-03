お笑いタレントの有吉弘行（51）が3日、NHK「生放送！紅白歌合戦お正月スペシャル」（後7・20）に出演し、司会を務めた昨年大みそか「NHK紅白歌合戦」で“知らされていなかったこと”を明かした。特別企画として13年ぶりに紅白に出場した矢沢永吉は、東京タワーが見える夜景をバックにバラード曲「真実」を歌った後、突然NHKホールに降臨。爆音とともにサングラス姿でステージに現れると「止まらないHa〜Ha」「トラベリン・バ