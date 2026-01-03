今治に期限付き移籍する横浜ＦＣの駒井（右）（資料写真）Ｊ２横浜ＦＣは３日、主将のＭＦ駒井善成（３３）が今治に期限付き移籍すると発表した。期間は６月に終了する特別大会まで。クラブを通じ、「後半戦からはチームに貢献できず本当に申し訳ない。横浜ＦＣでの経験を生かし頑張ってくる」などとコメントした。昨季札幌から加入し、リーグ戦２１試合に出場にして無得点だった。