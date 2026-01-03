３日未明、ベネズエラ首都カラカス市内の様子。（カラカス＝新華社配信）【新華社カラカス1月3日】トランプ米大統領は3日未明、米軍がベネズエラに対して大規模な軍事攻撃を実施し、マドゥロ大統領を拘束したことを認めた。３日未明、ベネズエラ首都カラカス市内の様子。（カラカス＝新華社配信）３日未明、ベネズエラ首都カラカス市内の様子。（カラカス＝新華社配信）