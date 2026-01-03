３日の箱根駅伝復路は、青学大が往路のリードを守り切り、３年連続の総合優勝を果たした。駒大は１０区の佐藤（４年）が区間新の快走を見せ、「意地を少しは見せられたかな」と語った。１か月前に大腿（だいたい）骨を疲労骨折したというエースは「不安で仕方なかった」と振り返るが、潜在能力の大きさを示した。優勝候補の一角だったチームは６位にとどまり、藤田敦史監督は「やっぱり箱根は難しい。しっかり勉強して出直して