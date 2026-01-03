実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が3日までに公式X（旧ツイッター）を更新。「圧倒的強者」以外は結婚した方がいいと持論を展開した。ひろゆき氏は「パートナーがすぐに選べるお金持ちかイケメン以外は、孤独に生きる事にストレスを感じる人がほとんどです。なので、圧倒的強者以外は結婚した方が不幸を感じなくて済みます」とポスト。「誰にも愛さてないだけなのに『おひとり様が好き』とか言ってる人はストレス溜めて